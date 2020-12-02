Türkiye Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplanıyor: Gündemde 'aşı' var

Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplanıyor: Gündemde 'aşı' var

Türkiye

Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplanıyor: Gündemde 'aşı' var

Corona virüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ise aşı çalışmaları olacak.

02 Aralık 2020, Çarşamba 14:48 Son Güncelleme:
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Ülkemizde artan corona virüs vaka ve vefat sayılarından sonra yeni kısıtlama tedbirleri alınırken, gelinen ciddi durum sonrası dünya üzerindeki aşı çalışmaları da yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle Türkiye'de denenen aşıların akıbeti vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

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Aşı çalışmaları değerlendirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantının ana gündem maddesi ise aşı olacak. Kurul, Türkiye ve dünyadaki aşı çalışmalarını değerlendirecek.

Öncelikli gruplar görüşülecek

Öte yandan Türkiye'deki aşılama sürecine dair de değerlendirmeler ele alınacak. Aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar görüşülecek.

Bakan Koca Çin aşısı için tarih vermişti

Bakan Koca dün Çin aşısını 11 Aralık'tan sonra aşılamaya başlayacaklarını açıklamıştı. Ayrıca, aralık ayında 20 milyon aşı temin ederek yoğun bir şekilde aşılama çalışmalarını sürdürmek istediklerini ifade etmişti.

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