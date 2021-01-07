Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00'da toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
07 Ocak 2021, Perşembe 09:12 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede İngiltere’deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere Covid-19 salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.