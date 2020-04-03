Bilim Kurulu ilk kez "video konferans" yöntemiyle toplanacak
Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Bakan Koca 19.00'da basın açıklaması yapacak.
03 Nisan 2020, Cuma 09:40 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak. Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.
Koca, 10.00'da
Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Ülkemizde son durum
Ülkemizde 2 Nisan verilerine göre 18 bin 135 koronavirüs vakası görüldü. 356 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Düne kadar 125 bin 556 kişiye koronavirüs testi yapılırken 415 hasta ise iyileşip taburcu oldu.