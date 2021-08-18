Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar, Kabine toplantısında alınacak kararlara da büyük ölçüde yön veriyor. Bugünkü toplantının ana gündem maddesinin yüz yüze eğitim olması beklenirken, diğer yandan en çok merak edilen konulardan biri de aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceği oldu.

BİLİM KURULU SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

SAĞLIK BAKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Yaklaşık bir buçuk saat sürmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18:00'de açıklama yapacak. Bakan Koca’nın açıklamaları YouTube üzerinden canlı açıklama yapması bekleniyor.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

Aşı olmayanlara karşı uygulanacak birtakım kararlar alınırken, aşı zorunluluğu konusu da gündeme gelmişti. Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır. Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir." dedi.

Bakan Koca, açıklamasına "Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz. Tekrar ifade etmek istiyorum yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı, iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil toplumsal bir ödevdir." diyerek son verdi.