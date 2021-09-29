Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle gözler, Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen toplantı belirli aralıklarla gerçekleşirken, milyonlarca vatandaş Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca2nın açıklamalarını merakla bekliyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında 29 Eylül Çarşamba (Bugün) saat 17.00’de video konferans yöntemi ile toplanacak.

FAHRETTİN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Bakan Fahrettin Koca’nın saat 17.00’de başlayan Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bir yandan sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden hayatımıza gireceğine ilişkin bir beklenti hakimken, diğer yandan PCR testi zorunluluğu kapsamının genişlemesi ile AVM’ler ve restoranlarda aşı olmayanlara yer ayrılması da sık sık dile getiriliyor.

Ancak bu tarz önlemler, Kabine toplantısının ardından belli oluyor.