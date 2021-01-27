Türkiye Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Türkiye

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bakan Koca, toplantının ardından paylaştığı yazılı açıklamada tedbirlerin etki oranını açıkladı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 21:38 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız." dedi.

Bakan Koca, "(Kovid-19) Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı." dedi.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Dünyada artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır. Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir, temkini elden bırakmamalıyız"



AA

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