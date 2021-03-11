Koronavirüs salgınının etkili olduğu 1 yıllık süre içerisinde yaklaşık 29 bin vatandaş hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün yapacağı açıklamada salgın sürecini değerlendirecek. Bugüne kadar atılan adımları ve bundan sonra neler yapılacağına dair açıklamalarda bulunacak.

Bakan'ın yeni tedbir kararları açıklayıp açıklamayacağı ya da yeni bilgiler paylaşıp paylaşmayacağı ise merak ediliyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakan Koca, paylaşımında "Unutmayalım! İnanç, azim ve kararlılık olduğu sürece kırmızı maviye en yakın renktir." ifadelerini kullanırken Türkiye'de görülen mutant virüslerin sayısını açıkladı.

MUTANT VİRÜSLERİN SAYISI NE KADAR?

Ülkemizde mutasyona uğramış koronavirüs vakaları sıkı takip ile yakalanmaktadır. Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Mutant virüsle enfekte olduğu tespit edilen kişileri daha sıkı izolasyon kurallarına tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41.488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, 1 ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve 1 adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir. Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum.







