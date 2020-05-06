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Türkiye Bilim Kurulu üyelerinden normalleşme adımları için uygun zaman açıklaması

Bilim Kurulu üyelerinden normalleşme adımları için uygun zaman açıklaması

Türkiye

Bilim Kurulu üyelerinden normalleşme adımları için uygun zaman açıklaması

Corona virüs salgınında Türkiye normalleşme süreci ile ilgili adımlar atmaya başladı. Bilim Kurulu üyeleri normalleşme sürecinin erken olup olmadığını açıkladı.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 09:06 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri, COVID-19 salgınında normalleşme adına atılan adımların çok erken olmadığını, bunun gevşeme olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “Vatandaş çok bunaldı. Kontrol için gerekli bir adım. Açılacak her sektör için ayrı ayrı araştırma yapılıyor, rehber hazırlanıyor” dediler.

Prof. Dr. Levent Yamanel yaptığı açıklamada, "Çok erken bir karar değil. Bunlar konuşulan konulardı. Vatandaş da çok bunaldı. Uyumun sağlanması adına kuralları hafif gevşetip kontrolü daha iyi sağlayabilirsiniz. İyi yolda olduğumuzu görüyoruz. Ama temel tedbirlere de sıkı sıkıya uyulması gerekiyor. Nedir bunlar? İzolasyon, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen. Bunlar normalleşme için uyulması gereken kurallar. Şimdi tüm sektörler için ayrı ayrı rehberler hazırlanacak. Bu rehberlerde de ciddi kurallar getirilecek. Bu kurallara da ciddi şekilde uyulması istenecek. Örneğin kuaförler nasıl çalışacak? İki randevu arası ne kadar olacak? Nasıl temizlik yapılacak? Maske kullanımı nasıl olacak? Bunların hepsi belirlenecek" ifadelerini kullandı.

"Diğer ülkelerden daha kontrollüyüz"

Doç. Dr. Sema Turan açıklamasında, "Salgın nedeniyle oldukça çok sayıda önlemler aldık. İşe de yaradı. Ancak hayat da devam ediyor. Ülkenin birtakım gerçekleri var. Biz tabii ki Bilim Kurulu olarak tıbbi olarak alınması gereken önlemleri belirtiyoruz. Bu önlemler alınıyor da ancak ekonomik, sosyal açıdan da düşünmek gerekiyor. Normalleşme sürecine geçerken de en uygun şekilde geçmek gerekir. Bu süreç ülkemizde, diğer ülkelerden daha kontrollü ve dikkatli yapılıyor. Evet belli alanlar açılıyor olabilir oralarda insanlar olacak ama biz kişisel hijyen kurallarına, sosyal mesafeye dikkat edilmesini, maske kullanımını yine önereceğiz. Hatta belki de örneğin AVM’lere girerken maske kullanımı zorunlu olacak" dedi.

Hürriyet

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