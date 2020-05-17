Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı: Havaların ısınmasıyla corona virüsün bulaşma hızı azalacak mı?
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  • Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı: Havaların ısınmasıyla corona virüsün bulaşma hızı azalacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı: Havaların ısınmasıyla corona virüsün bulaşma hızı azalacak mı?

Türkiye

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı: Havaların ısınmasıyla corona virüsün bulaşma hızı azalacak mı?

Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden yapılan bir araştırma için Kara, "Harvard ve MIT’den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının corona virüsün bulaşma hızında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

17 Mayıs 2020, Pazar 20:14 Son Güncelleme:
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, corona virüsü (Covid-19) bulaşma hızında azalma olduğunun yapılan araştırmalarla kanıtlandığını söyledi.

Ateş Kara paylaşımında, "Harvard ve MIT’den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor." ifadelerini kullandı.




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