Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı corona virüse yakalanacak

Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı corona virüse yakalanacak

Türkiye

Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı corona virüse yakalanacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Toplumun yüzde 60’ı hastalanana kadar biz bu salgınla uğraşmak zorunda kalacağız" dedi.

14 Nisan 2020, Salı 13:08 Son Güncelleme:
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İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap coronavirüsle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Azap, toplumun yüzde 60'ının corona virüse yakalanacağını dile getirdi.

"İstanbul'da salgının hızı 2-3 hafta önde"

Sözcü'nün corona Gündem programında değerlendirmelerde bulunan Azap, ülkede salgının artmasıyla sadece teoride değil, görev yaptığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde hastaların tedavileriyle de ilgilendiklerini dile getirdi. Azap, Ankara'da vaka sayısında hızlı bir tırmanışın olmadığını ancak İstanbul'da salgının hızının diğer illere göre iki üç hafta önde olduğunu söyledi.

"Toplumun yüzde 60'ı corona virüse yakalanacak"

Corona virüsle mücadelede virüsün tamamen yok edilip durdurulamayacağını anlatan Azap "Hastalığı baskılamak için alınan önlemlerin asıl amacı salgının kontrollü bir şekilde toplumda yayılmasını sağlamak. Yoksa biz salgını tamamen durduramayacağımızı çok iyi biliyoruz. Çin bile çok sıkı önlemler almasına rağmen başaramadı bunu. Bu biraz hastalığın bulaşma dinamiklerinden kaynaklanıyor. Bu hastalık kendinden önceki SARS virüsünebenzemiyor. O tamamen yok edilebilmişti. Bu ise yavaşlatılabilecek. Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar biz bu salgınla uğraşmak zorunda kalacağız.'' diye konuştu.

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