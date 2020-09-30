Bilim Kurulu Üyesi 'en kolay bulaşma şekli' diyerek uyardı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile toplu halde yeme içmenin bulaş açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Özlü, birlikte yeme içme kültürünün corona virüsün yayılması için çok uygun koşul oluşturduğunu belirterek, "Gerek ev davetleri, eş dost bir araya gelip yeme içme, günler, birlikte oturmalar, toplu sünnet ve düğün yerlerindeki yemek davetleri, yemekhaneler, gerekse de restoran ve kafelerde bir masada karşılıklı oturarak birlikte yeme içme bulaşma için bulunmaz bir fırsat. Bu sırada kimse doğal olarak maske takmıyor. Maske takmadığınız zamanda bulaşma kolay oluyor, korunmasız oluyorsunuz. Zaten bir masada ya da bir sofrada oturuyorsanız mesafe de korunamıyor. Karşılıklı sohbet ediliyor, o sohbet sırasında bir kişi pozitifse eğer oradaki pek çok kişiye virüs bulaşır, bulaşıyor da zaten. Sadece bizde görülen bir durum değil Avrupa'da da restoran ve kafelerin bulaşmada çok büyük rol oynadığı gösterilmiş" dedi.

Prof. Dr. Özlü, "Günümüzde pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil, aynı masada yemek yemek güvenli değil. Herkesin kendi başına izole şekilde yemesi lazım, mesafeyi koruyarak yemesi lazım. Maske yerken, içerken takılamadığı için tek koruyucu yöntem mesafe. Mesafenin mutlaka korunması lazım. Herkesin kendi başına ayrı bir odada, ayrı bir köşede yemesi mümkün, bu güvenliği kısmen sağlar" diye konuştu.

"En kolay bulaşma şekli"

Bilim Kurulu üyesi Özlü, bir masada karşılıklı yemek yerken, bir şeyler içerken, karşıdaki kişinin konuşması ile ağzından çıkacak damlacıklar sayesinde bulaşın olacağına dikkat çekip, şunları kaydetti:

En kolay yaygın bulaşma şekli bu zaten. Bu dönemde çok dikkat etmek lazım. Hane halkı ile yemek yemeyi tercih edin. Diğer dostlarınız, arkadaşlarınız, yakınlarınız ile aynı masada yemek yememeye çalışın. Bir araya geldiniz, bir şeyler yemeniz gerekiyorsa herkes tabağını alıp ayrı bir köşede mesafeyi koruyarak yesin. Restoran ve kafelerde garsonların ve mutfakta çalışanların da damlacıklarının yemeğe bulaşmaması gerekiyor. Restorana gittiğinizde görebiliyorsanız mutfağına bakın. Garsonlara bakın, eğer ağzı, burnu maske ile usulüne uygun örtülüyse mutfakta çalışanlar, çalışırken maske kullanıyorlarsa işte o zaman güvendesiniz demektir. Yoksa o yemek önünüze gelirken ya da mutfakta sizin için hazırlanırken orada çalışan insanların damlacıkları tabağa, yemeğe bulaşacaktır, o açıdan risk var. Garsonların size yaklaşıp, masanıza servis yapması sırasında bulaştırma riski var.

DHA







