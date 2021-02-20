Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Mutasyonlu virüs aşının etkisini zayıflattı

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Mutasyonlu virüs aşının etkisini zayıflattı

Türkiye

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Mutasyonlu virüs aşının etkisini zayıflattı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de çok sayıda mutant virüs vakası görüldüğünü, mutant virüsler karşısında aşının da etkisinde zayıflama olduğunu açıkladı.

20 Şubat 2021, Cumartesi 09:12 Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama olduğu için daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özlü, “Tabii giderek şu anda toplumlarda sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada mutasyonlu virüsler yani varyant dediğimiz çok sayıda mutasyonun bir arada göründüğü yeni mutant virüsler daha fazla görülmeye başlıyor. Artış var, bu tabii izlenmesi gereken bir durum. Çünkü bu artışlar beraberinde yeniden salgında dalgalanmayı getirecek mi? Yeniden vaka sayılarında bir artış olacak mı? Bütün endişemiz o. Umarım kontrolünü sağlayabiliriz ama tabii bu virüslerin kontrolü daha zor, bulaşması daha kolay. Dikkatli olmamız lazım. Şu anda mutant virüslere aşılar etkili ama aşıların etkisinde bir zayıflama var. O açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Daha zayıf etkili ama hala etkili" dedi.


DHA


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