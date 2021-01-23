Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, yeni dalga için uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, yeni dalga için uyardı

Türkiye

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, yeni dalga için uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sömestir tatili boyunca oluşabilecek hareketlilik ile yeni bir dalga gelebileceğini ifade etti.

23 Ocak 2021, Cumartesi 10:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Sömestir tatili süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olması halinde Kurban Bayramı'nda olduğu gibi yeni bir dalgaya neden olunacağını ifade eden Prof. Dr. Özlü, “Özellikle, tatil döneminde öğrenciler online eğitime devam ettiler. Dolayısıyla yoruldular, belki tatilde insan hareketliliği artma riski taşıyor. O bakımdan bu tatili evde geçirmek lazım. Doğrusu o. Kendi hane halkınızla evde keyifli vakit geçirmenin yolunu bulmak lazım. Yoksa tatil oldu diye bulunduğu kentten başka yerlere hareket etmek veya başka kişilerle bir araya gelmek, yakın da olsa eş, dost, akraba da olsa güvenli değil. Evler güvenli, evde kalmaya devam etmek lazım. Evet yorulduk, bunaldık ama amacımız şu; salgını durdurup, hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp, yaz tatiline rahat girebilmek. Eğer şimdi buna uymazsak, bu okul tatili süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olursa, aynen Kurban Bayramı’nda olduğu gibi, bir dalgaya neden olabilir. Nasıl ki Kurban Bayramı’nda yaşanan insan hareketliliği, onu takip eden 1-2 ay içerisinde ciddi bir vaka artışıyla sonuçlandı, bu tatilde de buna dikkat etmezsek, aynı sonuçla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu süreç uzayabilir” diye konuştu.

Günün önemli manşetleri için tıkla


"Henüz güvenli noktada değiliz"

Tedbirler alındığı için vaka sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Özlü, “Bir an önce bu pandemiden kurtulmamız için herkesin dikkatli olması lazım. Tatil hakkımız, evet yorulduk, biz de bir an önce normale dönmek istiyoruz. Hepimizin arzusu o ama, daha o kararlı döneme gelmedik. Vaka sayılarımız yüksek ve bulaşma devam ediyor. Özellikle dünyaya baktığımızda dünyada salgın azalmıyor, artıyor. Amerika’da, Rusya’da, Hindistan’da, Brezilya’da, Avrupa’da alınan tedbirlere, yasaklara, kısıtlamalara rağmen artıyor. Özellikle varyant virüsle ilgili sıkıntılar çok fazla ve endişeler var. Biz iyi bir noktaya doğru gidiyoruz ama henüz güvenli noktada değiliz. Tedbirleri aldığımız için vaka sayıları azalıyor. Tedbirlerden vazgeçersek, eskiye dönersek, yine aynı şekilde aynı şeyi yaşayabiliriz. Onun için, biraz daha sabredeceğiz. Yaza rahat edeceğimizi düşünüyorum ama birkaç ay daha sabırlı olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

DHA


İlgili Haberler
Bursa'da corona virüsü 1 dakikada öldüren solüsyon geliştirildi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
2021’de dış ticarette ciddi fırsatlar var
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Buna ad bulamadım
Rauf Tamer
Murat Çelik
Sözde müttefik söylemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Şirin Sever
‘Kızım regl oldu, duyun’ demenin gereksizliği…
Şirin Sever
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Estetik operasyon sonrası dudağını kaybeden Songül, gün sayıyor