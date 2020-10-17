Türkiye Bilim Kurulu üyesi soğuk havalar öncesi uyardı

Bilim Kurulu üyesi soğuk havalar öncesi uyardı

Türkiye

Bilim Kurulu üyesi soğuk havalar öncesi uyardı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından açıklama yaparak Covid-19'a karşı uyarılarda bulundu.

17 Ekim 2020, Cumartesi 16:14 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından açıklama yaparak Covid-19'a karşı uyarılarda bulundu. "Havalar soğudukça daha çok kapalı ortamlarda vakit geçirmeye başlayacağız. Isı kaybı olmasın diye, kapı ve pencerelerimiz çoğu zaman kapalı olacak ve içerisi muhtemelen iyi havalandırılmayacak." ifadelerini kullanan Özlü, "Bu dönemde ev ziyaretlerinin, davetlerin ve evlerde konu komşu, hısım akraba, dost arkadaş bir araya gelmelerin, doğum günü gibi kutlamaların yapılmaması gerekiyor" diye konuştu. Özlü, odaların sürekli havalandırılmasının da altını çizdi.

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Özlü'nün açıklamaları şöyle:

Havalar soğudukça daha çok kapalı ortamlarda vakit geçirmeye başlayacağız. Isı kaybı olmasın diye, kapı ve pencerelerimiz çoğu zaman kapalı olacak ve içerisi muhtemelen iyi havalandırılmayacak.  Böyle ortamlarda, hane halkı dışında başka kişilerle bir araya gelirsek; Covid 19, grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüslerin bulaşması için çok uygun koşullar oluşmuş olacak.

Bu dönemde ev ziyaretlerinin, davetlerin ve evlerde konu komşu, hısım akraba, dost arkadaş bir araya gelmelerin, doğum günü gibi kutlamaların yapılmaması gerekiyor.

Bir araya gelinirse; odada 4 metrekareye birden çok kişinin bulunmaması, herkesin usulüne uygun maske takıyor olması, 2 metre mesafeye uyulması, yeme içmenin olmaması, toplamda 10'dan fazla kişinin aynı anda bir arada bulunmaması ve ortamın sürekli havalandırılması önerilir.

Unutmayalım ki, bu virüsü bize bulaştırabilecek ve bizim virüsü bulaştırabileceğimiz kişiler; yakınlarımız, dostlarımız, sevdiklerimizdir. Sevdiklerimize zarar vermemek ve sevdiklerimizden zarar görmemek için bu kurallara uymalıyız.

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