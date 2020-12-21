Türkiye Bilim Kurulu üyesi: Türkiye'de corona virüs mutasyonu saptanmadı

Bilim Kurulu üyesi: Türkiye'de corona virüs mutasyonu saptanmadı

Türkiye

Bilim Kurulu üyesi: Türkiye'de corona virüs mutasyonu saptanmadı

Corona virüsün İngiltere'de mutasyona uğramasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Türkiye'de mutasyon saptanmadı." dedi. Mutasyon, corona virüs aşılarını etkileyecek düzeyde mi? İşte Hasöksüz'ün açıklamaları...

21 Aralık 2020, Pazartesi 09:11 Son Güncelleme:
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İngiltere'de başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda corona virüs vakaları hızla arttı. Başbakan Boris Johnson artışa, mutasyona uğramış yeni bir tür koronavirüsün neden olduğunu açıkladı. Johnson’a göre, ilk tespitlere göre bu yeni tür eskisine kıyasla yüzde 70’e varan oranda daha bulaşıcıydı. Johnson’un açıklamaları akıllara, ‘Üretilen aşılar işe yarayacak mı’ sorusunu getirdi.

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Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, mutasyon iddiaları ve virüsteki son durumu Hürriyet’ten Meltem Özgenç'e şöyle değerlendirdi:

10 ayda 160 mutasyon

"Virüslerde 10 aydır 160 farklı noktada mutasyon oldu. Fakat bu mutasyonların hiçbiri virüsün hastalık yapma gücünü değiştirmedi."

"İngiltere’de bildirilen 10 farklı mutasyondan özellikle bir tanesi (N 501 Y), virüsün insan hücresine bağlanma noktasında olduğundan önem arz ediyor. İngiltere’de bildirilen bu mutasyonun hastalığın yüzde 70 daha hızlı bulaşmasına neden olduğu ileri sürülüyor. Binden fazla kişinin de bu virüsle enfekte olduğu söyleniyor. Bu mutasyon şu anda virüsün virulansı (bir mikrobun patojenliği, yani onun hastalığa neden olma yeteneği) ile ilgili olmadığından, aşılarla ilgili olmadığı düşünülüyor. Ancak mutasyon antikorun bağlanma noktalarına da çok yakın."

"Bu nedenle virüse karşı oluşmuş antikorların bağlanmasını da etkileyebilir. Buna göre, mutasyonların takip edilmesi şart. Her mutasyon virüsün protein ve fonksiyonuna etki etmez. Söz konusu mutasyon ederse bu yapılacak aşıların etkinliğini o zaman düşürebilir."

Türkiye'de saptanmadı

Türkiye’de bu mutasyon saptanmadı. Diğer ülkelerce de bildirilmedi. Geçtiğimiz aylarda Danimarka’da vizonlardan 12 insana geçen virüslerden saptanan mutasyon antikor bağlanması bölgesinde olduğundan daha tehlikeliydi. Neyse ki yayılmadan yok oldu."

"Şu anda ileriye sürülen mutasyonun, aşıların etkinliğini etkileyecek düzeyde kanıtlanmış bir etkisi yok. Ben de aşıyı bekliyorum. Kendi aşımız olana kadar Çin’den gelen aşıyı yaptıracağım. 2021 yılında daha fazla aşı faz çalışmalarına geçilecek ve kullanıma sunulacak. Bu salgın, insanların aşı olmasıyla sonlanacak.”

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