Bilim projeleri yarıştı

‘Yaşama Değer Kat’ temasıyla gerçekleşen 659 projenin katıldığı yarışmanın bu yılki birincisi, ‘Hayatı Uzat, Yaşama Değer Kat: Yeni bir Antibiyotik Taşınım Sisteminin Geliştirilerek Antibiyotik Direncinin Kırılması’ projesiyle İzmir Fen Lisesi öğrencileri Selma Öztürk ve Ömer Faruk Küser oldu. İkinciliği, Deniz Süngerinden Doku İskelesine projesiyle Kaş Turan Erdoğan Yılmaz Lisesi öğrencisi Alperen Telatar alırken, üçüncülüğü Keçiboynuzu (Ceretonia Siliqua) Embriyosu ve Gamının Kemik Kırığı Tedavisine Etkisi projesiyle İzmir Fen Lisesi’nden Zeynep Ilgın Demir ve Müge Balta aldı. Bayer Özel Ödülü’nü ise Siirt’te Yetişen 4 Bitki Türünün Antioksidan Aktivitelerinin Saptanarak Prostat Kanser Tedavisinde Kullanılabilirliklerinin Araştırılması isimli proje ile Selcan Evin ve Ferhat Evin aldı.