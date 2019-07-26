Merve Boluğur, geçen yıl avukatı aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 'İçimdeki Fırtına' dizisinin yapımcısı Aslan Film'e dava açtı. Dava dilekçesinde, oyuncunun şirketle sözleşmesine göre KDV hariç bölüm başı 45 bin lira alması gerektiği belirtildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

''Dizi, reytingi düşük çıkınca 6'ncı bölümden sonra yayından kaldırılmıştır. Yapım şirketi ise 5 ve 6'ncı bölümlerle ilgili Merve Boluğur'a 110 bin lira ücretini ödememiştir. Boluğur da icra takibi başlatmıştır. Yapım firması, icra takibine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz etmiştir. İtirazın iptali ile takibe devam edilmesine, alacağın faiziyle tahsiline, haksız ve kötü niyetli itiraz nedeniyle ayrıca yüzde 20 oranında icra-inkar tazminatına hükmedilmesini istiyoruz.''

Mahkeme, ara kararında dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda ise ''Boluğur'un bölüm başı KDV hariç 45'er bin lira almaya hak kazanmış olduğu yönünde kanaat oluşmuştur'' denildi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Merve Boluğur'un avukatı katıldı. Mahkeme, hakim değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (Hürriyet)