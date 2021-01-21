Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için Bilişim Uzman Yardımcısı alınacağını duyurdu.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 30 (otuz) Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları şu şekilde açıkladı:

Alan / Bölüm

Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından 10 adet,

Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 5 adet,

Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8 adet,

Mühendislik alanında, bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 4 adet,

Mühendislik alanında, endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 3 adet.

Sınava son başvuru tarihi 19 Şubat 2021.



