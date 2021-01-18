Bilim & Teknoloji Bill Gates, ABD'nin en büyük toprak sahibi oldu

Bill Gates, ABD'nin en büyük toprak sahibi oldu

Bilim & Teknoloji

Bill Gates, ABD'nin en büyük toprak sahibi oldu

Bill Gates'in sahip olduğu toprakların toplam büyüklüğü 1 milyon kilometrekareyi geçiyor.

18 Ocak 2021, Pazartesi 12:39 Son Güncelleme:
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Microsoft'un kurucusu ve milyarder Bill Gates, toplamı 1 milyon kilometrekareye yaklaşan tarım arazileriyle birlikte ABD'deki en büyük tarım arazisi sahibi oldu

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Gates'in portföyünde 242 bin dönüm (979 bin kilometrekare) tarım arazisi ve 27 bin dönüm civarında diğer kullanım arazileri yer alıyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Gates'in holdingine ait en büyük araziler Louisiana ve Arkansas'ta bulunuyor. Gates'in Washington'daki 16 bin dönüm büyüklüğündeki arazisinin değeriyse 171 milyon dolar civarında.

132 milyar dolar net varlığa sahip Gates'in kişisel varlığını yönetmek için kurduğu Cascade Investment doğrudan ya da dolaylı olarak bu arazilerin büyük bir bölümüne sahip.

2014 yılında Wall Street Journal'e röportaj veren Cascade'ın baş yatırım stratejisti Michael Larson, Bill Gates'in California, Illinois, Iowa, Louisana ve diğer eyaletlerde en azından 100 bin dönümlük bir tarım arazisi bulunduğunu söylerken tüm arazilerin toplamının Manhattan'dan 7 kat daha büyük olduğunu belirtiyor.

En zengin listesinde üçüncülüğe geriledi

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Aralık ayında dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates'i tahtından ettikten sonra Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u da geçerek dünyanın en zengin kişisi olmuştu.

Bill Gates ise şu anda dünyanı en zengin üçüncü kişisi konumunda bulunuyor.


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