Monako’daki yat fuarında dünyanın hidrojen yakıtla çalışan ilk süper yatı Aqua tanıtılmıştı. Çevreye hiçbir zararı olmayan 645 milyon dolarlık o yatı, 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci ismi Bill Gates (67) sipariş etti. Gates, seyahatlerine kiralık yatlarla çıkıyordu. 2024’te teslim alması beklenen yat, 115 metre. Çevreci yat, 6 bin 400 km’lik menzile sahip. Saatte 31 km hıza çıkabilen lüks yat 5 güverteli, 14 misafir ve 30 mürettebat kapasiteli.

Sinot

64 yaşındaki Gates'in süperyatlarda düzenli olarak tatil yaptığı biliniyor, ancak ilk kez bir tane satın aldı. Ünlü milyarder genellikle Akdeniz tatilleri sırasında yat kiralıyordu.

Bill Gates'in süper yatının arka bölümünde misafirler için 2 ayrı eğlence alanı bulunuyor. Jel yakıtlı yangın kapları, konukların odun veya kömür yakmak zorunda kalmadan soğuk akşamlarda da sıcak kalmasını sağlıyor. Tasarım stüdyosu Sinot, geminin dış kısmının okyanus dalgalarından, gelgit hareketlerinden ve açık okyanustaki havalardan ilham aldığını belirtiyor.

Sinot

Arka güverte, okyanusa doğru basamaklı bir sonsuzluk havuzuna sahipken, yerden tavana açılan cam pencereler, 14 kişilik yemek odasına ve bir ev sineması bulunan alt kattaki eğlence alanına gidiyor.



