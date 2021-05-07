Bill Gates’in gizli aşk yuvası

Microsoft’un kurucusu Bill Gates (65) ve Melinda Gates (56) çiftinin ayrılığında üçüncü kişilerin rolü olduğu iddia ediliyor. Gates’in eski sevgilisi Ann Winblad (70) ile her yıl North Carolina’daki sahil evinde bir hafta sonunu beraber geçirmeye devam ettiği ortaya çıktı. Buna göre evlendikten sonra Bill Gates, eşinden her yıl Winblad ile tatil geleneğini sürdürmek için izin aldı. Gates, Winblad’in Atlantik Okyanusu’na nazır evinde inzivaya çekiliyordu.

ADA KİRALADI

Eski aşıklar burada uzun yürüyüşler yapıp biyoteknoloji üzerine sohbet ediyorlardı. Evin izine mülk kiralama uygulaması Airbnb’de ulaşıldı. Uygulamada ‘sahil aşıkları için saray inzivası’ tanımıyla yer alan evin geceliği 600 dolar. Bu sırada Melinda Gates de boşanma sürecini medyadan uzak geçirmek için özel ada kiraladı. Karayipler’de yer alan geceliği 132 bin dolarlık Calivigny adasında kalacak.