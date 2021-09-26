Bilim & Teknoloji Bill Gates’ten Bezos ve Musk’a uzay eleştirisi: Dünyada yapacak çok işimiz var

Bill Gates’ten Bezos ve Musk’a uzay eleştirisi: Dünyada yapacak çok işimiz var

Bilim & Teknoloji

Bill Gates’ten Bezos ve Musk’a uzay eleştirisi: Dünyada yapacak çok işimiz var

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, son dönemde yaşanan milyarderlerin uzay yarışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Eylül 2021, Pazar 11:40 Son Güncelleme:
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Bill Gates, ünlü şovmen James Corden ile yaptığı röportajda milyarderlerin uzay yarışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın uzayla olan meşguliyetleri hakkındaki fikri sorulan Gates, “Bu konuyu bilemiyorum. Sıtma ve HIV gibi şeylere ve bu hastalıklardan kurtulmaya kafayı taktım” derken, “Muhtemelen kokteyl partilerinde hastalıklardan bahsederek insanları sıktım” diye konuştu.

Microsoft’un kurucusu, "Uzay mı? Burada, dünyada yapacak çok işimiz var" şeklinde konuştu.

Dünyanın en zengin beşinci kişisi Bill Gates, halk sağlığına olan ilgisini uzun yıllardır dile getiriyor.

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