Bill Gates, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un, kurucusu olduğu Microsoft ile anlaşması ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Gates iki şirket arasındaki bir anlaşmanın başta avantaj gibi görünse de daha sonra dezavantaja dönüşebileceğini ifade etti.

Gates konu hakkında daha önce şunları demişti: "Bu anlaşmayla ne olacağını kestirmek güç. Bu zehirli bir kadeh. Sosyal medya işinde büyük olmak kolay olmayacak. Daha rekabetçi bir ortamın muhtemelen iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Eğer ABD'li bir firma, TikTok'u 45 gün içinde satın almazsa 15 Eylül itibarıyla TikTok ABD'de yasaklanacak. Bu yüzden artık bir ABD'li firmanın TikTok ile ABD operasyonları için el sıkışması gerekiyor.