Müzisyen Billie Eilish, Instagram'da nü çizimler olan bir resim paylaştıktan sonra 100 bin takipçi kaybetti. Eilish fotoğrafları, sosyal medyayı kasıp kavuran "bir resim paylaş" trendinin parçası olarak hayranlarının kendisinden "gerçekten gurur duyduğu bir çizimi" yayımlamasını isteyince paylaştı.

İsteğe yanıt veren 19 yaşındaki Eilish, kişisel eskiz defterinden göğüs ve çıplak kadın bedeni içeren bir sayfayı paylaşarak şu yorumu yaptı: "Muhtemelen bunlardır, lol göğüsleri seviyorum."

Gönderiden sonraki birkaç saat içinde Eilish milyonlarca takipçi kaybetti.

Hayranlarından biri Eilish'in hesabının çizimler yayımlanmadan önce ve sonrasına ait ekran görüntülerini paylaşarak takipçilerinin 73 milyondan 72,9 milyona düştüğünü, 100 binlik bir kayıp olduğunu gösterdi.

Eilish, bu paylaşımın ekran görüntüsünü tepkiyi başından savmaya çalışarak "Gülmekten yarıldım, hepiniz bebek gibisiniz, saçmalık" başlığıyla paylaştı.





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