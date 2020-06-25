Magazin Billur Kalkavan: Acıdan 10 yaş yaşlandım

Billur Kalkavan: Acıdan 10 yaş yaşlandım

Magazin

Billur Kalkavan: Acıdan 10 yaş yaşlandım

Karnındaki dövmeden sıkılan Billur Kalkavan üzerine başka şekil yaptırırken çektiği acıyı şu sözlerle dile getirdi: Hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim.

25 Haziran 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Billur Kalkavan’ın 8 dövmesi var. Göbeğindeki 2000 yapımı! Billur Kalkavan geçtiğimiz günlerde Seçkin Aslan Kaya’ya gidip üzerine başka bir şekil yaptırdı. “Karnımdaki faciayı 20 yıl önce acemi bir dövmeciye yaptırmıştım. Yıllar geçtikçe sinirimi bozdu. Biraz üşendiğim, biraz da kaçtığım için üzerine düşmedim. Sonunda kurtuldum. Hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim ama değdi. Acıdan resmen 10 yaş yaşlandım” dedi.


İlgili Haberler
Billur Kalkavan: Buğra benim tam tersim! İlişkimiz puzzle gibiBillur Kalkavan: Buğra'ya kadar tek eşliliğe inanmazdımBillur Kalkavan: Biz Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruzBillur Kalkavan'a şok mesaj: Köle kullanıyor musunuz?Billur Kalkavan: Anne olmak matah bir şey değilBillur Kalkavan: İstesem 10 tane çocuk doğururdum


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Haziran 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Zalimsin İstanbul!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Canan Doğulu hamile olduğunu açıkladı