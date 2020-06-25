Billur Kalkavan: Acıdan 10 yaş yaşlandım

Billur Kalkavan’ın 8 dövmesi var. Göbeğindeki 2000 yapımı! Billur Kalkavan geçtiğimiz günlerde Seçkin Aslan Kaya’ya gidip üzerine başka bir şekil yaptırdı. “Karnımdaki faciayı 20 yıl önce acemi bir dövmeciye yaptırmıştım. Yıllar geçtikçe sinirimi bozdu. Biraz üşendiğim, biraz da kaçtığım için üzerine düşmedim. Sonunda kurtuldum. Hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim ama değdi. Acıdan resmen 10 yaş yaşlandım” dedi.







