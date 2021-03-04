Billur Kalkavan: Kompleksli erkekten uzak durun

Billur Kalkavan (58), eski basketbolcu Buğra Bahadırlı (36) ile 2009’da aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 12 yıldır aynı hızla devam ediyor. Billur Kalkavan aşkı arayıp da bulamayan yalnız kalpler için 8 hafta süren ‘Sana Göre Biri Var’ adlı seminer düzenliyor, tecrübelerini anlatıyor. Sosyetik güzel, POSTA’ya da hem bekar genç kızlar, hem de evli kadınlar için özel tüyolar, altın tavsiyeler verdi:

SAMİMİ VE AÇIK OLUN

“Her şeyden önce yalnız kalmanın keyfini çıkarın. Doğru adam için acele etmeyin. Tren kaçıyor diye panik yapmayın.”

“Ne istediğinizi bilin. Sırf ilişkim olsun diye, aklınıza, gönlünüze yatmayana eş-dost baskısıyla razı gelmeyin.”

“Samimi ve iletişime açık olun. Yapmacık davranmayın. Önce kendinizi sevin. Bir başkasının, size müdahale etmesine izin vermeyin.”

“Pinti, egoist, kompleksli, kıskanç, kendi kendine yetemeyen, vizyonu sığ adayları hemen eleyin. Uzak durun. Israr etmeyin, sonra üzülürsünüz.”

Evlilik bir zafer değildir. Asıl mesele imzalar atıldıktan sonra başlar. Kocanızı ihmal etmeyin. Arızalı ilişkinizi kurtarmak için bebek yapmayın. Eşiniz ile arkadaş olun. Çocuk da yapsanız, bir gün yine baş başa kalacaksınız çünkü.

İlk buluşmada kendiniz olun. Sakın yalan söylemeyin. Beğenecekse, sizi olduğunuz gibi beğenip kabul etsin.



