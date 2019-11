Billy the Kid ve çetesinin fotoğrafı 1 milyon dolara satışta

1850'li yıllarda henüz küçük yaşta ABD'de en çok aranan haydutlarından bir olan Billy the Kid (Çocuk Billy), 21 yaşındayken polis kurşunuyla öldürülmüştü. Ülkeye korku salan Billy the Kid ve çetesi, cinayet ve soygun da dahil olmak üzere pek çok suçtan aranıyordu. Billy the Kid ve çetesinin henüz hiç görülmemiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Billy the Kid’in fotoğrafı 1 milyon dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 100 yıldan uzun süredir korunan bu fotoğrafı, çete üyelerini saklayan dükkan sahibinin çektiği ve sakladığı öğrenildi. Fotoğrafta, Billy the Kid, çetesinin üç üyesi olan Richard Brewer, Fred Waite ve Henry Brown gibi bir masanın etrafında kart oynarken görülüyor. Fotoğraf çekildiği sırada Billy the Kid, beyaz gömlek ve uzun melon şapka takmıştı.

İşte sır gibi saklanan fotoğraf









Gerçek adı William H. Bonney olan Billy the Kid, Arizona eyaletinde bir demirciyi öldürmekten aranıyordu. billy the Kid'in 1878'deki Lincoln County Savaşı sırasında yedi kişiyi daha öldürdüğüne inanılıyor.





Bunlardan biri Lincoln County Şerifi William Brady idi. Billy the Kid, onu yakalamaya çalışan Şerif Pat Garrett tarafından vurularak öldürülmüştü.

Bu fotoğraf ise Billy the Kid'in bilinen ilk fotoğrafı

Billy the Kid kimdir?

1859’da doğan Billy the Kid’in gerçek ismi Henry McCarty lakabı ise William H. Bonney idi. Bonney, 1877-1878 arası Lincoln Bölge Savaşı’nda birçok kişiyi elleriyle öldürmüş bir kanun kaçağıydı. Bazı maden işçileri onu Henry McCarty ismiyle tanırken, çetesinin başının Richard “Dick“ Brewer olduğu söylenmektedir.

Savaş sonrasında ise Kaliforniya’da başka bir isim ile yaşamaya başlamış, eşi,kardeşi ve annesiyle doğuya gitmiş, suç ortakları McCloskey ise Billy tarafından şüphelenildiği için öldürülmüştür.

Billy the Kid’in New Mexico eyaleti dışına çıkması yasaklanmıştı Billy the Kid, Şerif Patt Garrett tarafindan eyaletin Fort Sumner sehrinde 1881’de yakalandı ve öldürüldü. Kendisinin silahsız olduğu ve karanlıkta öldürüldüğü de söylenmektedir. Fort Sumner’da Charley Bowdre’nin yanında gömülmüştür.

Posta.com.tr