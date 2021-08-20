2021 yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim almaya hak kazandığı BİLSEM için kayıt heyecanı devam ediyor. Aylardır süren sınav maratonu sona erdi şimdi öğrenciler, “BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor?” ve “2021 BİLSEM kayıtları nasıl ve nereden yapılır?” telaşını yaşıyor. Birçok eğitim kurumuna kayıtlar online yolla yapılırken, BİLSEM’de öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat etmesi gerekiyor. İşte diğer ayrıntılar…

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

BİLSEM tarafından paylaşılan takvime göre, 2021-2022 BİLSEM kayıtları 23 Ağustos tarihinde başlıyor ve 10 Eylül 2021 tarihinde sona eriyor.

2021 BİLSEM TAKVİMİ

29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

29 Mart 2021 – 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması14 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması

09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

BİLSEM’e kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler, 23 Ağustos- 10 Eylül tarihleri arasında bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt yaptırabilecekler.