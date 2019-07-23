BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirmeleri 22 Nisan - 12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. Aradan 11 gün geçerken sonuçlar hala ilan edilmiş değil. Öğrenci ve veliler sürekli olarak "BİLSEM sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018-2019 BİLSEM takvimine göre bireysel değerlendirme sonuçları 19 Temmuz'da açıklanacaktı. Aradan üzerinden günler geçmesine rağmen sonuçlar hala açıklanmış değil. Grup tarama uygulamasında da sonuçlar 21 gün geçikmeli olarak açıklanmıştı. Bu nedenle bireysel değerlendirme sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

KAYITLAR NE ZAMAN?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.