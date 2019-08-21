Bilsem sonuçları bugün açıklanacak? Peki bireysel yetenek sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM yetenek sınavına giren bütün öğrenciler sabahtan bu yana MEB'in sitesini ziyaret ediyor. Fakat sonuçlara ilişkin herhangi bir duyuru yok. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?
Bilsem yetenek sınavları 9 Ağustos günü sona erdi. MEB sonuçların 21 Ağustos'ta açıklanacağını duyurmuştu. Bu nedenle öğrenciler ve veliler sabahtan bu yana sabırsız bir şekilde bekliyor. Sonuçlar her an açıklanabilir. Peki sonuçlar saat kaçta açıklanabilir?
BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel yetenek sınav sonuçlarının açıklanma saati olarak MEB'den bir duyuru gelmedi. Geçen dönemde sonuçlar öğlen saatlerinde açıklanmıştı. Beklentiler bu dönem için sonuçların en geç saat 18.00'de açıklanacağı yönünde...