Bilsem yetenek sınavları 9 Ağustos günü sona erdi. MEB sonuçların 21 Ağustos'ta açıklanacağını duyurmuştu. Bu nedenle öğrenciler ve veliler sabahtan bu yana sabırsız bir şekilde bekliyor. Sonuçlar her an açıklanabilir. Peki sonuçlar saat kaçta açıklanabilir?

BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel yetenek sınav sonuçlarının açıklanma saati olarak MEB'den bir duyuru gelmedi. Geçen dönemde sonuçlar öğlen saatlerinde açıklanmıştı. Beklentiler bu dönem için sonuçların en geç saat 18.00'de açıklanacağı yönünde...