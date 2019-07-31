BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı MEB tarafından duyuruldu! İşte o tarih...

BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı MEB tarafından duyuruldu! İşte o tarih... Bilsem bireysel değerlendirmeleri devam ediyor. Son gün ise 9 Ağustos... Değerlendirme yapılan öğrencilerse sonuçlara ulaşmak istiyor. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?