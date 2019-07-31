BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı MEB tarafından duyuruldu! İşte o tarih...
Bilsem bireysel değerlendirmeleri devam ediyor. Son gün ise 9 Ağustos... Değerlendirme yapılan öğrencilerse sonuçlara ulaşmak istiyor. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bilsem bireysel yetenek sınav sonuçları için günlerdir bir bekleyiş söz konusuydu. MEB'in daha önce yayımladığı takvime göre sonuçlar temmuz ayında açıklanacaktı. Fakat son gelişmelerle birlikte süreçte değişiklikler yaşandı. Bireysel değerlendirmeler 9 Ağustos'a kadar devam ederken sınav işlemi sona erenler şimdi sonuç tarihini merak ediyor.
MEB'DEN BİLSEM SONUÇLARI DUYURUSU
"Kıymetli Öğrencilerimiz ve Sayın Velilerimiz,
2018-2019 yılı BİLSEM tanılama işlemlerine yönelik bireysel değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 21 Ağustos 2019’da http://meb.gov.tr adresinde duyurulacaktır"