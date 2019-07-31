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BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı MEB tarafından duyuruldu! İşte o tarih...

Bilsem bireysel değerlendirmeleri devam ediyor. Son gün ise 9 Ağustos... Değerlendirme yapılan öğrencilerse sonuçlara ulaşmak istiyor. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 Temmuz 2019, Çarşamba 16:45
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BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı MEB tarafından duyuruldu! İşte o tarih...

Bilsem bireysel yetenek sınav sonuçları için günlerdir bir bekleyiş söz konusuydu. MEB'in daha önce yayımladığı takvime göre sonuçlar temmuz ayında açıklanacaktı. Fakat son gelişmelerle birlikte süreçte değişiklikler yaşandı. Bireysel değerlendirmeler 9 Ağustos'a kadar devam ederken sınav işlemi sona erenler şimdi sonuç tarihini merak ediyor.

MEB'DEN BİLSEM SONUÇLARI DUYURUSU

"Kıymetli Öğrencilerimiz ve Sayın Velilerimiz,

2018-2019 yılı BİLSEM tanılama işlemlerine yönelik bireysel değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 21 Ağustos 2019’da http://meb.gov.tr adresinde duyurulacaktır"

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