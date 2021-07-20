1 Temmuz normalleşme süreci ile birlikte marketler eski çalışma düzenine geri dönerken, Kurban Bayramı için herhangi ek bir tedbir ve saat düzenlemesi olup olmadığı sorgulanıyor. Bayram boyunca marketler çalışmaya devam edecek. Pek çok marketin çalışma saati ve kapanış saati farklılık gösterebilecek. İşte, BİM, A101, Şok, Migros çalışma saatleri...

BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Kurban Bayramı'nda yasak veya kısıtlama olmadığı için de marketler normal çalışma düzenlerine devam edecek. Bayram süresince zincir marketler kendi çalışma saatlerini kendileri karar verecek.

Zincir marketler normal dönemlerde şu saat sınırları içinde faaliyet yürütüyor;

A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00

BİM çalışmda saatleri: 09:00-21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

Migros çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

Öte yandan bayram nedeni ile marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

BİM HAKKINDA

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM, 2020 yıl sonu itibariyle 3.449’u ofis, 5.958’i depo ve 51.256’sı mağazalarda olmak üzere toplam 60.663 kişiye istihdam sağlamaktadır.

A101 HAKKINDA

A101, Türkiye’nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde faaliyet göstermektedir. 2020 sonu itibariyle 10.001. marketi açmıştır.

ŞOK HAKKINDA

81 ilde 7661’i aşan mağaza, 24 dağıtım merkezi ve 25.000’e ulaşan çalışan sayısı ile hizmet vermeye devam ediyor.

MİGROS HAKKINDA

Temelleri 1954 yılında İstanbul Belediyesi'nin aldığı kararla, İsviçre'de "Ucuzluğun Kralı" sloganıyla bilinen Migros teşkilatının benzerinin Türkiye'de kurulması ile atıldı.



