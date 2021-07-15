BİM, A101, Şok, Migros gibi zincir marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığına ilişkin akıllarda hala sorular mevcut. Marketlerin bulundukları bölgeler kimi zaman çalışma saatlerinde değişikliğe neden olsa da Türkiye’nin hemen her bölgesinde şubesi bulunan marketler, belirli saatler arasında faaliyetlerine devam ediyor. İşte, 15 Temmuz BİM, A101, Şok Migros çalışma saatleri…

15 TEMMUZ BİM, A101, ŞOK MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Migros marketlerin açılış saati bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösteriyor ve sabah saat 08.30 veya 09.00’da açılıyor. Öğlen arası verilmeyen Migros akşam saat 21.00’de kapanıyor.

Diğer yandan birçok AVM’de de faaliyet gösteren Migros, bulunduğu AVM’nin çalışma saatlerine göre açılıp kapanıyor.

BİM SAAT ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve hafta sonu faaliyetlerine devam ediyor. Kısıtlamaların kalkmasının ardından hafta içi ve hafta sonu BİM çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin BİM sabah saat 09.00’da açılıyor ve akşam 21.00’de kapanıyor.

A101 VE ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden olan A101 ve Şok marketler, hafta içi ve hafta sonu sabah saat 09.00’da açılıyor. Öğlen arası vermeyen marketlerin kapanış saat ise 21.00.