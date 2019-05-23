Belediye ve Özel İdareleri Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen iftara katılan Yıldırım, Bem-Bir-Sen'le imzalanan sosyal denge sözleşmesinin detaylarını anlattı.

Yıldırım, "İBB ile Bem-Bir-Sen sözleşme imzalandı. Yani her ay sosyal denge adı altında 1.500, dini bayramlardan önce de 1.500 lira ödeme yapılacak. Bundan İETT, İSKİ ve Büyükşehir belediyesinde çalışan 13 bin arkadaşımız yararlanacak. Sizler daha iyisine layıksınız. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Memurların çalışmadığına dair söylentilerin haksız olduğuna değinen Yıldırım, "Kulağıma 'memurlar çalışmıyor' diye şeyler geliyor. Hadi oradan. Memurlar çalışmıyorsa bu işleri kimler yapıyor? 'Memurlar çalışmıyor' diyenlere 'kendinize bakın' demek gerekir. 12 yıl bakanlık yaptım, Türkiye'ye çağ atlatan projeleri çalışma arkadaşlarımla, memurlarla gerçekleştirdim. Memurların canla başla İstanbul için çalıştığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakanlık yaptığı dönemde çıkarılan KHK ile taşeron statüsündeki bazı çalışanların kadroya geçtiğini belirten Binali Yıldırım, şöyle devam etti: "İBB'de toplam 84 bin çalışan var. Bunlardan bir çoğu sözleşmeye geçti. Bir kısmı taşerondan KHK ile kadroya geçtiler. Ancak bazı arkadaşlarımız bu haktan yararlanamadı, bunu biliyoruz. Size söz veriyoruz, böyle adaletsizlik olmaz. Aynı iş yerinde çalışanların farklı muameleye tabi tutulması olmaz. Bu haksızlık giderilecek. KHK ile memurluğa geçenlerin enflasyon farkı verilmiyordu. Seyyanen 635 lira ücretlerine ilave olacak. Bunun bazıları uygulanıyor, bazıları uygulanmıyor. Buradan yönetici arkadaşlara çağrı yapmak istiyorum. Bu dengesizlikleri bir an önce düzeltin."

Seçilmesi halinde itfaiyecilerin mesleki sorunlarını çözeceklerini dile getiren Yıldırım, "İtfaiyecilik kutsal bir meslek, kendi hayatınızı hiçe sayıyorsunuz, yangına gözünüzü kırpmadan giriyorsunuz. Ama hala itfaiyecilik bir meslek olarak tanımlanmıyor. İtfaiyeciliği bir meslek olarak tanımlayacağız ve yıpranma haklarınızın verilmemesinin önüne geçeceğiz. İnşallah sizlerin desteği ile 23 haziran da bu mübarek şehrin belediye başkanı olursam gece gündüz demeden çalışmaya söz veriyorum. Sorunlarınızı biliyoruz. Sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik ederek, sözlerini, "İki bayram arasında 23 Haziran'da İstanbul bayramına hazır mısınız? Bayramı birlikte kutlayalım mı?" diye tamamladı. Konuşmaların ardından Bem-Bir Sen Genel Başkanı Levent Kozlu, İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT Genel Müdürü Fatih Bağış ve İBB İtfaiye Daire Başkanlığı arasında 13 bin memuru ilgilendiren sosyal denge zammı imza töreni gerçekleştirdi.

AA