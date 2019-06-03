Yıldırım, bir kanalda yayınlanan "Özel Röportaj" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Seçimin bayram tatilinin arkasına denk gelmesine yönelik özel bir çalışmalarının olup olmadığı sorulan Yıldırım, "Vatandaş istediği yere gitsin, gezsin, dolaşsın, rahatlasın. Dinlenmiş bir vaziyette sonra tekrar gelsin istiyoruz. Bunun için de biz hazırız. Her türlü desteği vermeye hazırız. Zannediyorum İstanbullular geleceklerini belirleyecek bu seçim için dönüp gelecektir." şeklinde konuştu.

Yıldırım, İBB Genel Sekreterinin 3 tane arabası olduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Herhalde yaz-kış lastiğiyle karıştırdı arkadaş. Adamın bir tane arabası var, çoğu kere de Fatih'te oturduğu için yürüyerek gelip, gidiyormuş işe. Bu kadar çarpıtma olamaz. Bu arkadaşın yaptığı en güzel iş, söylenenleri değiştirerek sosyal medyada köpürtmek veya hiç söylenmeyeni söylenmiş gibi takdim ederek onun üzerinden saldırmak." diye konuştu.

''SÜREKLİ KAR EDEN KURULUŞ''

İSPARK'ın zarar ettiği iddialarına ilişkin de Yıldırım, kurumun bugüne kadar zarar etmediğini belirterek, şirketin kurulduğu 2005'ten bugüne kadar eksiye düşmediğini söyledi.

Yıldırım, İSPARK'ın bütün hesaplarının kamuya açık, yüzde 100 devlete ait bir anonim şirket olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Dolayısıyla kirayı düştükten sonra karı azalabiliyor veya eksi de olabilir. Ama toplamına baktığınız zaman eksi de olabilir dedim ama olmamış. Hiçbir zaman 2005'ten beri eksiye düşmemiş, hep artı. Az olmuş, çok olmuş ama sürekli kar eden bir kuruluş.

Zaten mantığı yok. Niye zarar edecek kardeşim? '2 bin 500 kişi çalıştırıyorsun aldığın park parası eğer onların maaşını da çıkarmıyorsa, o işi niye yapıyorsun?' diye sorarlar adama. Artı, bir başka şey olabilir. Kayıt dışı çalıştırırsın. Aldın parayı yatırmadın, cebine attın.

Böyle bir şey de olmaz. Hepsi kayıt içi. Dolayısıyla tamamen algı oluşturmaya yönelik saçma sapan bir şey. Baktım bütün detayları geldi. Bu kadar insan orada çalışıyor. 2,2 milyar ciro yapılmış, 845 milyon SGK, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi olarak da ödenmiş bu süre içerisinde. Devlete 750 milyon, İBB'ye 300 milyon lira ödemiş, üstüne üstlük de karı da var." İBB'nin borçlarına ilişkin iddiaların hatırlatıldığı Yıldırım, "Belediyenin bütçesi ne kadar? Şirketleriyle beraber 60 milyar.

''ÖNEMLİ OLAN İFLAS ETMEMEK''

Üçte biri kadar borcu var. Madem o kadar iddialı, kendi yönettiği belediyenin borcu ne kadar açıklasın? Borçsuz hiçbir kimse olamaz. Vatandaşın da şirketlerin de devletlerin de belediyelerin de borcu var. Önemli olan iflas etmemek. Gelirlerin personel maaşını karşılamıyorsa iflas etmişsin demektir. Bizim onun için yüzde 30 şartı vardı ama bugün bunu uygulayan belediye kalmadı.

O bakımdan görüldüğü gibi borç öyle bütçesinden fazla değil, bütçesinin üçte biri kadar. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mali yeterliliği, mali itibarı şu anda en yüksek belediyedir." değerlendirmesini yaptı. İBB'nin web sitesi için 80 milyon lira harcandığına ilişkin iddiaların da sorulduğu Yıldırım, "Külliyen yalan. Bunların hepsi belgeli şeyler, bunları söylersiniz ama hemen doğruları karşısına çıkar. Onun için 15 milyon İstanbullunun desteğine talipseniz, bu şehri yönetmeye talipseniz önce güven sorununuz olmaması gerekiyor diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Ekonomik zorlukların İstanbul'da daha çok hissedildiğini bildiklerini dile getiren Yıldırım, "Bu vardır ama bunu aşacak olan kadrolar yine AK Parti kadrolarıdır. Geçmişten de bunun örnekleri var. 2008-2009 küresel krizi Türkiye'yi teğet geçti. Bütün dünya kasıp kavruldu ama biz o işin üstesinden geldik. Onun üzerine bir 17-25 yaşadık, Gezi olayları yaşadık, 15 Temmuz yaşadık, alçak darbe girişimini ve bütün bu badirelerden hamdolsun milletimizin desteğiyle çıktık.

''VATANDAŞ-BELEDİYE BARIŞI GETİRİYORUZ''

Şimdi bu anlamda İstanbul'da yaşayan çeşitli kesimlere yönelik vaatlerimiz var. Bir de 5 yıla yayılmış projelerimiz var." diye konuştu. Gençlere ve engellilere aylık 10 GB ücretsiz internet sözü verdiklerini aktaran Yıldırım, gençlere tüm müze ve tiyatroların, belediyenin tüm spor tesislerinin ücretsiz olacağını kaydederek, "Biliyorsunuz öğrencilerin Akbil'i 40 liraya düşürülmüştü.

Şimdi ona liseyi bitirip de üniversiteyi kazanamayan, üniversiteye hazırlanan gençleri de dahil ediyoruz ve 1 yıl boyunca onlar da bu indirimden yararlanacaklar." dedi. İstanbul'daki 935 amatör kulübe belediyenin destek verdiğini, amatör spor kulüplerine yapılan desteği 100 bin liraya çıkaracaklarını, Uluslararası E-Spor Olimpiyatlarını İstanbul'da düzenlemek istediklerini kaydeden Yıldırım, bu konuya da büyük önem verdiklerini söyledi.

Aile bütçelerine katkıda bulunmak istediklerini kaydeden Yıldırım, "İSPARK, ilk 1 saat ücretsiz olacak, her yerde, herkese." dedi. İSPARK'a ilişkin şikayetlerin belirtilmesi üzerine Yıldırım, bu konuda da çalışma yapacaklarını aktardı. "Belediye barışı" konusuna da değinen Yıldırım, şöyle konuştu: "İGDAŞ, İSKİ veya diğer birimlerle vatandaşlar davalık olmuş, ihtilafa girmiş. Bunlara da diyoruz ki 'gelin barışalım', el uzatalım, kucaklaşalım istiyoruz. Böyle bir vatandaş-belediye barışı getiriyoruz.

Cezaları siliyoruz, çünkü pratik olarak alınması mümkün değil, yaklaşık olarak 300 milyonun üzerinde bir ceza görünüyor, bunu sileceğiz, ana parayı ödeme kolaylığı getireceğiz. İSPARK'ı da buna dahil edeceğiz. Doğalgazda yüzde 10'luk indirim öngörüyoruz. İSKİ ile suyla ilgili yüzde 46'ya varan, daha çok kalabalık aileler için daha az ödeme sistemini öngören bir düzenleme yapılmış idi. Elektriğe 80, doğalgaza 50 lira destek. Bu esasında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapıldı, dar gelirli ailelere bu uygulanıyor.

Şu anda 350 binden fazla aile bunu almaya başladı. Gelen elektrik faturalarını belirli bir kilovata kadar oradan 80 lirasını devlet ödüyor." Yıldırım, Avrupa ve Asya yakası dağıtım şirketleriyle ilgili şikayetlerin olduğunu, bu konunun direkt belediyeyle ilgili olmamasına rağmen bu konuda İstanbulluların hakkını, hukukunu korumak adına vaziyet etmeye kararı aldıklarını, sorunların çözülmesi için gayret edeceklerini söyledi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"İlk etapta elektrik faturasını, su faturasını, gaz faturasını daha da indirmek için ortak sayaç okuma modeli getiriyoruz. Doğalgazcı gidiyor okuyor, elektrikçi gidiyor okuyor, o gidiyor su okumaya geliyor. Bunu kaldırıyoruz, bir sefer rahatsız edeceksin, gidecek okuyacaksın, orada ortak maliyet olacak ve onu da üçe böleceksin. Buradan bir azalma olacak. İkinci bir konu da belediye vergisi var, elektrik üzerinden yüzde 5, iş yerlerinde yüzde 1. Konutlardaki belediye vergisini tamamen kaldıracağız. Bu da ciddi bir iyileştirme sağlayacak.

Akıllı şehir uygulamalarına geçeceğiz. İstanbul'un tamamını biz ekranda hangi sokakta lamba var, hangisinde yok, otobüs nereye gitti gitmedi hepsini görebileceğiz.

Bunu da gençlerle yapacağız. Günde 31 milyon 500 bin veri toplanıyor. Bu verileri analiz edip buradan akıllı şehir uygulamalarına yönelik programlar yapacağız ve akıllı şehir konseptini hayata geçireceğiz." Yıldırım, İstanbul'da okuyan tüm öğrenciler için ücretli staj yeri bulmalarını sağlayacakların, kırtasiye desteklerini artıracaklarını belirterek, "İstanbul'un 70 bin sokağı var.

Sokakları da caddeler gibi gece gündüz pırıl pırıl aydınlık olacak. Kamera olacak, lambalar olacak. Güvenlik. Kadınlarımız gece yarısı sokaklarında rahatça gezebilecek. Bu çok önemli. Bu da sahadan bize gelen önemli bir talep." dedi. Yıldırım, engelliler için hizmetleri artıracaklarını, ev kadınlarına aile bütçesine katkı sağlaması için, el emeği göz nuru işlerinin Büyükşehir Belediyesi birimlerinde satışa sunacaklarını, ailelere bin liraya kadar katkıyı öngördüklerini söyledi.

''MOTOSİKLETLER İKİ KÖPRÜDEN DE BEDAVA GEÇECEK''

Motosikletlilere de müjde veren Yıldırım, "Motosikletler, iki köprüden de bedava geçecekler. 3 milyon geçiş ücreti var. Bir para değil, bir de biliyorsunuz, bu trafiği rahatlatmış olacağız. Motoparklar yapacağız. Onlara özel park yapacağız. Bariyerleri, oto korkulukları değiştireceğiz." dedi. Evlenen çiftleri de destekleyeceklerini belirten Yıldırım, istihdam projelerini de şöyle açıkladı:

"Her yıl 50 bin gencimize kısmi zamanlı iş vereceğiz. Bunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber planladık. Onlar destekleyecekler. Türkiye çapında bir proje bu. İstanbul aslan payını alacak. 50 bin gencimizi her yıl istihdam edeceğiz. Ayrıca Gençler Dairesi kuracağız belediyede.

Bu dairede girişimcilik hangarları kuracağız. Yazılım, kodlama, yapay zeka, katma değeri yüksek teknolojik ürünler, akıl terini esas alan işler. Gençlere 100 bin liralık girişim sermayesi vereceğiz. Projeleri eğer başarılı olursa zaten o projeleri biz de satın alacağız veya başkaları da ihtiyacına göre satın alacağız." Entegre edilmiş taşımacılıkta İstanbul kartı kullananlara deniz taşımacılığının ücretsiz olacağını aktaran Yıldırım, bunun amacının denizin daha çok kullanılması olduğunu ifade etti.

Binali Yıldırım, her mahallede en az bir kreş olacağını, ihtiyacı olan okulların temizliği ve çevre bakımı için okullara görevli temin edeceklerini ifade ederek, "Son önemli vaadim, 'bomba', öğretmenler toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak. Tamamen ücretsiz. Polisler, askerler gibi. 108 bin öğretmen var. Bunlar da toplu ulaşımdan para vermeden yararlanacak. Bu geç kalmış bir şey." diye konuştu. Yıldırım, İstanbullulara rahat akan bir trafik sunacaklarını, ilk etapta toplu ulaşımın yüzde 48'inin raylı sistemle yapılmasını hedeflediklerini vurguladı.

İSTANBUL (AA)