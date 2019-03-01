İşte Binali Yıldırım'ın İstanbul Tasarım Zirvesi'ndeki açıklamalarının satır başları:

İSTANBUL'U 94'TE ERDOĞAN AYAĞA KALDIRDI

Her şey tasarlamayla başlıyor. Akıl teriyle başlıyor. Ondan sonra alın teriyle oluyor. Akıl terinin sermayesi ucuz. Bugün insanlığın kanayan yarası göçler ve iş savaşlar... İnsanlığın dramlarının arkasında da tasarlamak var. Bir şehri abat etmekte de tasarlamak var. Bu şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet, bu şehri süsleyen Mimar Sinan. İşgalden kurtaran ise Gazi Mustafa Kemal'dir. Bu şehri 1994'te ayağa kaldıran isim Recep Tayyip Erdoğan'dır.

HAYDARPAŞA'DA TASARIM MERKEZİ KURUYORUZ

Ortasından deniz geçen, hoşgörü şehri İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Tasarım merkezinin müjdesini de size vermek istiyorum. Az önce Haydarpaşa Tren Garı'nın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

YAPMAK SORUN DEĞİL, TASARLAMAK ÖNEMLİ

Artık yapmak sorun değil. Herkes yapıyor. Katma değer tasarlamada. Veriyorsunuz robot teknolojisi seri halde imal ediliyor. Kendine iyi bak çünkü alemin özüsün sen, varlıkların gözbebeği insanoğlusun sen. İnsanın olduğu yerde güzel şeyler de var kötü şeyler de var.

ARTIK AKIL TERİ KIYMETLİ

Bizim vizyonumuz İstanbul 4.0. Aklınıza hemen tasarım gelsin. Gelecekte akıl terini daha fazla kullanan ve hem şehrimiz hem de Türkiye için katma değer sağlayan bir merkez olacak. Altyapı Türkiye'de büyük oranda halledildi. Ülkeyi bir baştan bir başa yollarla donattık. Geniş bant internet ağlarıyla her tarafı donattık. Şimdi doğuda ne varsa batıda da onlar var. Şimdi üstyapıya yatırım zamanı.

İSTANBUL'UN EKONOMİK GÜCÜ BÜYÜK

İstanbulun tarih, kültür ve sanat tarafının tarifi mümkün değil. Bir de İstanbul'un ekonomik gücü var. Ben buraya bakmak istiyorum. İstanbul'un ülkemiz açısından bir başka önemi ekonomi. İstanbul şu anda Türkiye'nin milli gelirinin üçte birini üreten şehir 232 milyar dolar yıllık GSYİH'si var. İstanbul 140 ülkeyi geride bırakıyor.

DİZİ VE FİLM YAPIMI İÇİN BÜYÜK BİR PLATO KURACAĞIZ

Türkiye'nin ihracatının yüzde 45'ini neredeyse yarısını İstanbul yapıyor. 7 milyon istihdam sağlayan bir şehir. İstanbul'u bir yandan sanatla öne çıkarırken diğer yandan gençlerimize kadınlarımıza daha fazla iş alanları yaratmak için yapılacaklar var. Türk dizileri dünyada 300 milyon kişi tarafında izleniyor dünyada. Amerika'dan sona dışarıda dizileri ve filmleri izlenen ikinci ülkeyiz. Bunu yapımcılarımız kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Biz şimdi onlara büyük bir plato kuracağız.

EN FAZLA MERAK EDİLEN 5'İNCİ ŞEHİR İSTANBUL

Yapılan her film Türkiye'nin turizmine de büyük bir katkı sağlıyor. Araştırmalar şunu gösterdi: Dünyada en fazla merak edilen görülmek istenen şehirler sıralamasında 5'inci sıraya geldi. Trafik ve otopark sorununa rağmen dünyanın koca koca şehirleri arasında en fazla merak edilen 5inci şehir. Bu bizim için muazzam fırsat. Biz bunu sonuca çevirmemiz lazım.

Mesela Milano. Tasarıma büyük bir kaynak ayrılmış. Marka yapmak lazım. Artık zenginlik marka oluşturmakta. Mesela THY'yi ele alalım. Dünyanın 7'nci, Avrupa'nın 2'nci büyük bayrak taşıyanıydı. Geldik önünü açtık. Engelleri kaldırdık. Adeta büyüdü büyüdü, bugün dünyanın en fazla noktasına uçuş yapan bir firma oldu. 316 noktaya uçuş yapıyor. 7 denizde bayrağımızı taşıyan bir markamız. Ama bir tane ile yetmez. İstanbul'un nüfusunun yüzde 45'i genç. Ülkemizin pırıl pırıl gençlerine güveniyoruz, inanıyoruz.