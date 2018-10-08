Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli'nde gerçekleştirilen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı kapsamında gerçekleştirilen TÜRKPA Mini Zirvesi'ne katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, TÜRKPA üyelerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

TÜRKPA'da yer alan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan meclis başkanları olarak ortak bir hedef için toplandıklarını dile getiren Yıldırım, "Bu genç örgüt TÜRKPA'nın ülkelerimizin parlamentoları adına güzel hizmetleri başaracağına yürekten inanıyorum. Bu bir aile meclisi, atalarımızdan aldığımız mirası, bizden sonraki kuşaklara devretmeyi hedefliyoruz. Kısa sürede Özbekistan'ın tam veya gözlemci üye olması arzumuzdur, ortak hedefimizdir. Türkmenistan'ın da bir şekilde dahil olması için gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.