Eğlenceli dakikaların yaşandığı programda Binali Yıldırım'ın cevapları büyük alkış aldı.

"SU KAYNATTI" YORUMU GÜLDÜRDÜ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, özel bir kanalda yayınlanan tv programında İstanbul ve İstanbullular için olan projelerinden bahsetti. Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'yla gerçekleşen, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü üstlendiği ortak yayınla ilgili olarak "Ben bilerek muhalif bir moderatör istedim. Siyasette bir kutuplaşma olduğu söylemleri var. Bu kutuplaşmayı normale döndürmek lazım. Muhalif birini moderatör seçerek bu süreci başlatmak istedim. Ama o, su kaynattı" şeklinde konuştu. Yıldırım'ın bu sözleri stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

BİNALİ YILDIRIM'IN BU SÖZLERİ OLAY OLDU!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "Ben öğretilmiş bir adam değilim. Bana sorulan sorulara, hangi ortamda olursa olsun, samimiyetle cevap veririm. Bilmiyorsam, bilmiyorum derim" sözleri sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

BEN YAVAŞ KONUŞURUM, SOYADIM GİBİ İŞ YAPARIM!

Binali Yıldırım, programın sunucusu Okan Bayülgen'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan CHP adayıyla ortak yayınla ilgili bir yorumuna "Bir şeyi unutmayalım Okan Bey. Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım" cevabını verdi. Yıldırım'ın bu sözleri stüdyodakiler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Sabah



