AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay İstanbul'da basın toplantısı düzenliyor.

İşte ortak açıklamadan satır başları:

16 Haziran Pazar günü 21:00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir. Canlı yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleştireceğiz.

Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir. Her adaya eşit soru sormak kaydıyla bu yayını yönetecek. Canlı yayın Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Canlı yayının teknik hizmetleri AK Parti ve CHP'nin belirlediği teknik ekip yönetecektir.