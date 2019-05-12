Yapımına 29 Mart 2013'de başlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi olarak 3 Mayıs 2019'da açılışı gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Büyük Çamlıca Camisi bugün de sabah namazında doldu taştı.

BİNALİ YILDIRIM'A YOĞUN İLGİ

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sabah namazı için Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. Yıldırım çifti, sabah namazını cemaatle kılarak dua etti.

Yıldırım, duanın ardından vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Binali Yıldırım ve eşi fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. (AA)