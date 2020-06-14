Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 5.8 olduğunu, derinliğinin ise 5 km olduğunu belirtti. Saat 18.09'da yine merkez üssü Karlıova olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ise yaptığı açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldiğini, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti. Valilikten yapılan açıklamada da "Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Erzurum Valisi Memiş: Deprem Erzurum'da da hissedildi

Erzurum Valisi Okay Memiş, depremin Erzurum'da da hissedildiğini belirterek, "Erzurum'da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz. Öncelikli kendi mülki hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine müdahale edeceğiz. Eğer sorun yoksa hemen Karlıova'ya buradan ekipleri sevk edeceğiz." açıklamasında bulundu.



















