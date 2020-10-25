Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Bingöl'de deprem oldu. Sancaklı ilçesinde saat 12.37'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.
25 Ekim 2020, Pazar 13:15 Son Güncelleme:
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Bingöl'ün Sancaklı ilçesinde meydana gelen 4.1'lik deprem sonrası Kandilli Rasathanesi'nden son dakika paylaşımı yapıldı. 12.37'de meydana geldiği bildirilen depremin derinliğini Kandilli Rasathanesi 1.6 km olarak açıkladı. AFAD ise Bingöl'deki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
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