Doğa Bingöl’de devasa yılan görüldü

Bingöl’de devasa yılan görüldü

Doğa

Bingöl’de devasa yılan görüldü

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde tarlaya giden kişiler, devasa bir yılanla karşılaştı. Korkmalarına rağmen o anları telefonla görüntülemeyi başardı.

19 Mayıs 2020, Salı 14:16 Son Güncelleme:
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Karer bölgesine tarlaya çalışmaya gidenler, yaklaşık 3 metre olduğu değerlendirilen bir yılanla karşılaştı. Yerde duran bir ağaç dalına sarılı olan yılanı görenlerden Mazlum Serinyel, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yılanın hem kalınlığı hem de uzunluğu ise dikkat çekti.

Bölgeden uzaklaştılar

Yılanın büyüklüğünü görünce kendisi dahil yanındakilerinin de korktuğunu aktaran Mazlum Serinyel, bu yılanın türünü bilmediklerini ve bölgeden uzaklaştıklarını aktardı.


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