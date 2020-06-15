Türkiye Bingöl'de dün yaşanan 5.7'nin ardından bugün 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Bingöl'de dün yaşanan 5.7'nin ardından bugün 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Türkiye

Bingöl'de dün yaşanan 5.7'nin ardından bugün 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Bingöl'de dün yaşanan 5.7'lik depremin ardından bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

15 Haziran 2020, Pazartesi 10:21 Son Güncelleme:
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

5.7 büyüklüğünde deprem 

14 Haziran günü meydana gelen depremde 1'i güvenlik korucusu olmak üzere 7 kişi göçük altından kurtarıldı. Ardından güvenlik korucusu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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