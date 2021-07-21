Türkiye Bingöl'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Türkiye

Bingöl'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücü Ahmet Bürkük ile eşi Safinaz Birkük yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

21 Temmuz 2021, Çarşamba 10:02 Son Güncelleme:
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Kaza, gece saatlerinde Adaklı ilçesine bağlı Kozlu köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Bürkük yönetimindeki 12 AS 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Bürkük ile eşi Safinaz Bürkük öldü, isimleri belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların acil serviste tedavileri sürerken, kazada hayatını kaybeden Bürkük çiftinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Aziz ÖNAL/DHA

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