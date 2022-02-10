Türkiye BioNTech aşısı 4. doz randevuları açıldı

BioNTech aşısı 4. doz randevuları açıldı

Türkiye

BioNTech aşısı 4. doz randevuları açıldı

Koronavirüs salgınında 3. doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı.

10 Şubat 2022, Perşembe 15:33 Son Güncelleme:
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Türkiye'de koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, 3 doz BioNTech aşısı olanlar için dördüncü doz randevuları açıldı.

Daha önce çift doz BioNTech aşısı olanlar için 3. doz randevuları kasım ayında başlamıştı.

Bu kapsamda, 3. doz aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı.

Dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevu alması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor.

Son aşısı üzerinden 3 ay geçen kişiler ise, eksik aşılı kabul edilerek temaslı olmaları durumunda karantinaya alınıyor.

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