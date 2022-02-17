Dünya BioNTech'in Omicron aşısına erteleme kararı

BioNTech'in Omicron aşısına erteleme kararı

Dünya

BioNTech'in Omicron aşısına erteleme kararı

BioNTech Ceo’su Uğur Şahin, Omicron mutasyonuna özel hazırlanan aşının birkaç hafta erteleneceğini duyurdu.

17 Şubat 2022, Perşembe 15:11 Son Güncelleme:
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Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman basınına yaptığı açıklamada, Omicron mutasyonuna özgü hazırlanan aşının veri toplama sürecinin beklenenden daha yavaş olması nedeniyle birkaç hafta ertelenebileceğini belirtti. Yeni mutasyonlara karşı aşı geliştirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Şahin, “Salgın dalgası sona ererse, bu tekrar başlamayacağı anlamına gelmez” dedi. Covid-19 salgınının gelecekte nasıl şekilleneceği ile ilgili de konuşan Şahin, “Durumu artık gerçekten dramatik görmüyorum” ifadesini kullandı. Aşının Nisan-Mayıs aylarında hazır olması bekleniyor.

BioNTech, Omicron’a özgü aşının Mart sonunda piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.

İHA


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