Dünya genelinde indirme rakamı 82 milyonu aşan BiP üzerinden gerçekleştirilen HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmelerde, katılımcı sayısı şimdi de 10'dan 15'e yükseldi. Desteklediği kişi sayısını rakiplerinin yaklaşık iki katına çıkardığı belirtilen uygulama, iş ve eğlence amaçlı toplantıların yanı sıra kalabalık ailelerin buluşma ve bayramlaşma seçeneklerinden biri olmaya devam edecek.

BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, 'Bayram öncesinde bir yeniliği daha hayata geçirerek grup görüntülü görüşme özelliğimizdeki katılımcı sayısını 15’e yükselttik. Böylece kullanıcılarımıza bir bayram hediyesi vermek istedik.' ifadelerini kullandı.