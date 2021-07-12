BiP, sesli ve grup görüntülü görüşmelerde desteklenen kişi sayısını 15'e çıkardı
BiP, HD kalitesinde gerçekleştirilen sesli ve grup görüntülü görüşmelerdeki desteklenen kişi sayısı 15’e çıkardı. Böylece bu bayramda da uzaklar uygulama ile yakınlaşırken, kalabalık aileler de aynı anda görüntülü görüşüp bayramlaşabilecek.
12 Temmuz 2021, Pazartesi 12:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Dünya genelinde indirme rakamı 82 milyonu aşan BiP üzerinden gerçekleştirilen HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmelerde, katılımcı sayısı şimdi de 10'dan 15'e yükseldi. Desteklediği kişi sayısını rakiplerinin yaklaşık iki katına çıkardığı belirtilen uygulama, iş ve eğlence amaçlı toplantıların yanı sıra kalabalık ailelerin buluşma ve bayramlaşma seçeneklerinden biri olmaya devam edecek.
BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, 'Bayram öncesinde bir yeniliği daha hayata geçirerek grup görüntülü görüşme özelliğimizdeki katılımcı sayısını 15’e yükselttik. Böylece kullanıcılarımıza bir bayram hediyesi vermek istedik.' ifadelerini kullandı.