Bipolar bozukluğu olanlara bahar uyarısı: Manik atak yaşanabilir

Bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) bir diğer adıyla manik-depresif hastalık, kişinin duygudurumunda, enerjisinde ve sosyal aktiviteleri tamamlama yetisinde bozulmalara neden olan psikolojik hastalık olarak biliniyor. Türkiye'de bipolar bozukluk yaşayan yaklaşık 5 milyon kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Dünya Bipolar Günü dolayısıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi psikiyatri servisinde tedavi gören bipolar bozukluğu yaşayan hastaların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla müzik ve tiyatro etkinliği düzenlendi. Hastalar müzik ve tiyatro etkinliğiyle moral bulurken bazı hastalar da etkinliğe katılarak gitar çalıp şarkı söyledi.

'AMACIMIZ, BİPOLAR BOZUKLUKLA İLGİLİ FARKINDALIĞI ARTIRMAK'

Dicle Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Atlı, hastaların tedavi süreçlerine katkı sağlamak için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bugün 30 Mart Dünya Bipolar Günü. Bu vesileyle serviste yatan hastalarımızla beraber müzik ve tiyatro etkinliği düzenlemeye karar verdik. Hem hastalarımıza moral motivasyon olsun, tedavi süreçlerine bir katkımız olsun hem de bipolar bozuklukla ilgili farkındalığı artırmak için bu etkinliği düzenledik. Pandemiden önceki zamanlarda da tiyatro ve müzik ekiplerimizle düzenli olarak ayda bir yada iki ayda bir bu etkinlikleri düzenliyorduk. Ancak pandemi süreciyle beraber bu etkinlerimiz de sekteye uğradı. Normalleşmenin önemli bir adımı olarak ve tedbirlere uyarak 30 Mart Dünya Bipolar Günü'nde özellikle bipolar bozukluğa vurgu yapmak ve hastalarımızın moral motivasyonunu artırmak, psikososyal tedavi amacıyla bu etkinliği düzenlemiş olduk" dedi.

'BAHAR MEVSİMLERİNDE HASTALARIMIZ MANİK ATAĞA GİRMEKTE'

Bipolar bozukluğun ataklarla seyreden bir hastalık olduğuna dikkat çeken Atlı, bu hastalarda özellikle ilkbaharda manik atak riskinin arttığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bipolar bozukluk, ataklarla seyreden bir hastalıktır. Manik ataklar ve depresif ataklar mevcuttur bu hastalıkta. Ünlü bir bipolar hastası da Van Gogh'tur. 30 Mart Van Gogh'un doğum günüdür ayrıca her yıl özellikle bahar mevsimlerinde bipolar hastalarımızın bir kısmı manik atağa girmekte, daha çok ilkbahar mevsiminde manik atak, sonbahar mevsiminde de depresyon riski hastalarımızda artmaktadır. Bu dönemde manik atağa girebilme ihtimali arttığı için özellikle uyku düzenlerine ve dengeli yaşamalarına dikkat etmeleri gerekmekte, bununla beraber düzenli takip ve tedavilerine de mutlaka uyum göstermeleri gerekmektedir."





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