Türkiye Bir ay sonra yeni vakalar görülen ilde 23 kişi karantinaya alındı

Bir ay sonra yeni vakalar görülen ilde 23 kişi karantinaya alındı

Türkiye

Bir ay sonra yeni vakalar görülen ilde 23 kişi karantinaya alındı

Corona virüs tedbirlerine uyan Artvin'de kısa süre önce vaka sayısı sıfıra indi. Ancak vatandaşların kapıldığı rehavet kentte 4 yeni vaka tespit edilmesine sebep oldu. Hastalarla temasta bulunduğu öğrenilen 23 kişi ise karantinaya alındı.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 12:46 Son Güncelleme:
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Kentte corona virüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni vaka görülmedi. Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Borçka ilçesinde geçen hafta, corona virüs semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi. Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor. 30 günün ardından test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin tedavileri sürerken, kentte 23 kişinin de karantinaya alındığı belirtildi.

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