Bir ay sonra yeni vakalar görülen ilde 23 kişi karantinaya alındı
Corona virüs tedbirlerine uyan Artvin'de kısa süre önce vaka sayısı sıfıra indi. Ancak vatandaşların kapıldığı rehavet kentte 4 yeni vaka tespit edilmesine sebep oldu. Hastalarla temasta bulunduğu öğrenilen 23 kişi ise karantinaya alındı.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 12:46 Son Güncelleme:
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Kentte corona virüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni vaka görülmedi. Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Borçka ilçesinde geçen hafta, corona virüs semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.
Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi. Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor. 30 günün ardından test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin tedavileri sürerken, kentte 23 kişinin de karantinaya alındığı belirtildi.